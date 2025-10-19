Due 4,5 in pagella per Lucca: "Non tiene un pallone! La corsa in avanti non è nelle corde..."

Sonora bocciatura per Lorenzo Lucca, al ritorno da titolare nel match contro il Torino e praticamente mai capace di rendersi pericoloso, ma neanche di far appoggiare il Napoli su di lui. "Quanto è dura la vita senza palloni puliti da giocare. Ha fisico per esaltarsi nella lotta, ma non tiene un pallone", scrive La Gazzetta dello Sport nella sua pagella, bocciandolo con un 5. Ancor più duro il giudizio del Corriere dello Sport, con mezzo punto in meno (4,5 il voto): "Torinese di Moncalieri, non sfrutta a dovere la chance dal 1' dopo tanta panchina. Vero è che lo servono poco e male, soprattutto nel gioco aereo, ma la morsa Coco-Maripan funziona".

Voto 5 per Tuttosport: "Il forfait di Hojlund gli spalanca le porte della titolarità, ma il centravanti non approfitta dell'occasione: viene ben controllato dai difensori del Torino e non è mai pericoloso". Infine 4,5 per Il Mattino: "Sostituire Hojlund in questo momento è impresa ardua per molti, anche per lui. Lorenzo potrebbe sfruttare qualche buona idea dei compagni, ma la corsa in avanti non è sempre nelle sue corde come quando in campo c'è il danese. Almeno può sfruttare i centimetri e la presenza in area: il primo cross gli arriva dopo un quarto d'ora, non ce ne saranno troppi altri dopo".