Due cessioni possono sbloccarsi: avviate trattative con Cremonese e Venezia
Da oggi partono ufficialmente le operazioni in uscita in casa Napoli: a rilanciare la notizia è l'edizione odierna Il Mattino, che in edicola annuncia l’avvio dei lavori sulle cessioni già programmate per la finestra di gennaio. Sono due i nomi destinati a salutare a breve. Il primo è Luca Marianucci, difensore classe 2004 arrivato in estate dall’Empoli e finora utilizzato con il contagocce da Conte in questa prima parte di stagione.
Il secondo è Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003, sceso in campo nei minuti finali di Lazio-Napoli. Il club partenopeo dunque è in trattativa con Cremonese e Venezia per le cessioni, rispettivamente, di Marianucci e Ambrosino. Novità sono attese a breve e saranno fondamentali anche per la questione del mercato a saldo zero.
