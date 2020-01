Due club pensano a Ghoulam, in caso di addio Giuntoli ha già scelto l'erede

Dopo l'arrivo di Demme e Lobotka ci sarebbe spazio anche per un esterno sinistro, ma serve la partenza di Ghoulam per giustificare un’altra operazione in entrata. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come l’algerino, che soffre ancora di problemi muscolari al quadricipite, ha estimatori in Francia, in un campionato meno stressante dal punto di vista fisico. Il quotidiano spiega che, in caso di partenza dell'algerino per una destinazione tra Lione e Marsiglia, Giuntoli potrebbe chiudere con l’Olympiacos l’acquisto di Tsimikas.