Prima pagina Rivoluzione Amorim, Gazzetta: "Milan, fuori in 4"

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La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 27 agosto

"Milan, fuori in 4", titola così La Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi, parlando della rivoluzione tecnica. messa in atto dal nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim. Nel sommario, la rosea fa i nomi dei calciatori che non fanno parte del progetto: "Leao verso il Galatasaray. Tomori, Fofana e Gimenez esclusi dalla rosa".

Leao saluta il Milan: direzione Galatasaray

La Gazzetta riporta i dettagli dell'operazione Leao-Galatasaray: 45 milioni di euro saranno versati nelle casse del Milan per il cartellino dell'attaccante portoghese, che è pronto a firmare un "super contratto" con il club turco. Il numero 10 rossonero è quindi destinato a raggiungere Victor Osimhen in Super Lig.

Champions League: oggi il sorteggio della league phase per Inter, Napoli, Roma e Como

Spazio anche al sorteggio della fase campionato, che si terrà quest'oggi alle ore 18:00. "L'Inter guida le nostre", scrive il quotidiano nel riportare le fasce per l'estrazione: i nerazzurri sono, appunto, in prima fascia, in seconda la Roma, in terza il Napoli e nell'ultima il Como.