Richiesta divieto striscioni, ADL non si arrende: possibile intervento di Piantedosi

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Torna la freddezza tra De Laurentiis e il tifo organizzato del Napoli. Vorrebbe vietare gli striscioni al Maradona, ma la Questura ha respinto la richiesta.

Si riaccende la tensione tra Aurelio De Laurentiis e il tifo organizzato del Napoli alla vigilia del debutto casalingo contro il Como. Il presidente azzurro vorrebbe infatti impedire l'esposizione degli striscioni all'interno dello stadio Maradona, dove secondo quanto riferito ieri da Repubblica preferirebbe concedere maggiore spazio agli sponsor. Una richiesta che ha ricevuto però l'altolà della Questura. La nuova frizione arriva dopo un periodo di progressivo raffreddamento dei rapporti, emerso anche durante le celebrazioni per il centenario, quando gli ultras hanno organizzato festeggiamenti autonomi per le strade della città.

De Laurentiis non si arrende: possibile intervento di Piantedosi

"Aleggia qualche tensione sul debutto in casa con il Como. La richiesta di De Laurentiis fa discutere: 'Stop agli striscioni al Maradona'", scrive Repubblica Napoli. La Questura avrebbe respinto l'ipotesi perché "il regolamento d'uso dello stadio prevede il divieto solo per i drappi non autorizzati e non delle restrizioni generalizzate". De Laurentiis, però, non intenderebbe fermarsi: secondo il quotidiano, il presidente vuole portare la questione direttamente all'attenzione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.