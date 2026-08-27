Prima pagina De Bruyne chiama Gabriel Jesus, le sue parole al Cds: "Sa come si vince"

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La prima pagina del Corriere dello Sport del 27 agosto

"Momento Fofana", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi, parlando del calciomercato della squadra di Gasperini. "Roma, si può. Il club francese non si qualifica per la Champions: 1-2 col Fenerbahçe", scrive il quotidiano nel sommario, aggiungendo anche Morato e Frank Kessiè come nomi in lista per rinforzare la rosa giallorossa.

De Bruyne chiama Gabriel Jesus al Napoli

Ampio risalto, in spalla, all'intervista a Kevin De Bruyne. "Jesus sa come si vince", dice KDB ai taccuini del quotidiano in riferimento all'attaccante dell'Arsenal, obiettivo degli azzurri per il calciomercato. Non manca, poi, la stoccata all'ex allenatore del Napoli: "Con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti". Il belga chiarisce anche le sue parole dopo la fine della scorsa stagione: "Mai detto in estate di voler lasciare il Napoli. Antonio rigido, non puoi legare con tutti".

De Bruyne a tutto tondo: il gol contro il Genoa, il rumor Gabriel Jesus, lo Scudetto

Al Cds, De Bruyne si esprime anche sul recente episodio arbitrale contro il Genoa, che ha generato tante polemiche: "Falloso il contatto con Vasquez? Fifty fifty". Sull'attaccante dell'Arsenal aggiunge: "Gabriel porterebbe qualità in attacco". Sulla lotta al vertice in Serie A e sul Belgio, KDB dice: "Scudetto? Ci siamo, ma la favorita è l'Inter Continuerò a giocare con la nazionale belga".