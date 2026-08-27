Prima pagina La Juve per accontentare Spalletti, Tuttosport: "Sorloth. La carta David"

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La prima pagina di Tuttosport del 27 agosto

"Sorloth. La carta David", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. Il tema principale è il calciomercato della dirigenza bianconera, che vuole soddisfare le richieste del tecnico Luciano Spalletti: "La Juve si avvicina sempre di più a Kessiè e trova una possibile chiave per l'attaccante norvegese".

Il piano della Juventus per regalare Sorloth a Spalletti

Il quotidiano riporta il piano della Juventus per arrivare ad Alexander Sorloth: l'idea è inserire Jonathan David per uno scambio di prestiti con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. L'attaccante canadese ha pretendenti anche in Serie A, la Fiorentina su tutte: dalla sua uscita dipende il colpo Sorloth che Spalletti sta chiedendo a gran voce.

Champions League, oggi il sorteggio della league phase

In spalla, Tuttosport dà spazio anche ai sorteggi della league phase di Champions League, che si terranno quest'oggi alle ore 18:00 (italiane). In prima fascia, per le squadre di Serie A, c'è l'Inter, in seconda la Roma, in terza fascia il Napoli e nell'ultima il Como.