Dzeko alla Juve solo con Milik alla Roma: tutto dipende dal polacco

Intreccio di mercato che coinvolge Napoli, Juventus e Roma. Come riporta stamattina il quotidianoLa Repubblica, resta sospesa la questione Dzeko: avrà il via libera per andare alla Juve, che non lo ha ancora mollato, solo se arriverà Milik. Che la Roma non abbia abbandonato la pista lo dimostra il lungo colloquio in uno dei corridoi della Lega di Serie A tra Fienga e Andrea Chiavelli del Napoli (lui è risultato negativo al tampone). Insomma, il mercato romanista ruota intorno a questo affare.