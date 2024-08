E ora chiamatelo Kvarapapà: il georgiano è volato in patria per la nascita del figlio

Così il Corriere dello Sport scrive del viaggio in patria di Kvaratskhelia dopo Hellas-Napoli:

E ora chiamatelo Kvarapapà: Khvicha è volato in Georgia per assistere alla nascita di suo figlio. Così il Corriere dello Sport scrive del viaggio in patria di Kvaratskhelia dopo Hellas-Napoli: "Dal dolore alla gioia in poche ore. Khvicha Kvaratskhelia ha vissuto una domenica bestiale: a Verona è stato costretto a uscire alla fine del primo tempo con la borsa del ghiaccio sulla testa e l’espressione un po’ così per i postumi di un colpo tra capo e collo incassato da Dawidowicz in apertura di partita, e a seguire lo staff medico lo ha accompagnato in ospedale per un’osservazione di routine.

Tutto bene, alé. Chiusa la parentesi, come da programma, Khvicha non è tornato con la squadra a Napoli: s’è diretto a Milano e ieri mattina, con volo privato, ha raggiunto sua moglie Nitsa in Georgia, a Tbilisi, per assistere alla nascita del loro primo figlio".