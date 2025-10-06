Olivera e Spinazzola agli antipodi. Mathias il peggiore, Leo tra i migliori

Olivera e Spinazzola agli antipodi. Mathias il peggiore, Leo tra i miglioriTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

L'edizione odierna de Mattino analizza la prova di Mathias Olivera nella sfida di campionato contro il Genoa, evidenziando tutte le difficoltà del laterale azzurro che tornava titolare dopo i problemi muscolari: "Norton-Cuffy si rivela subito un avversario complicato da arginare, lo si intuisce già dai primi sprint. Decisivo e grave l’errore nell’uno contro uno: il genoano lo supera netto, spalancando la corsia e innescando l’azione che porta al gol di Ekhator. Voto: 4,5".

La sostituzione al 5’ della ripresa con Leonardo Spinazzola cambia il volto della fascia sinistra, con l'ex Roma che ha subito un grande impatto sul match: "Piedi di velluto sul cross che regala l’1-1, ispiratissimo e in un momento di grazia. Quasi irrinunciabile". Voto: 7 secondo il quotidiano.