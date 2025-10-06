Olivera e Spinazzola agli antipodi. Mathias il peggiore, Leo tra i migliori
L'edizione odierna de Mattino analizza la prova di Mathias Olivera nella sfida di campionato contro il Genoa, evidenziando tutte le difficoltà del laterale azzurro che tornava titolare dopo i problemi muscolari: "Norton-Cuffy si rivela subito un avversario complicato da arginare, lo si intuisce già dai primi sprint. Decisivo e grave l’errore nell’uno contro uno: il genoano lo supera netto, spalancando la corsia e innescando l’azione che porta al gol di Ekhator. Voto: 4,5".
La sostituzione al 5’ della ripresa con Leonardo Spinazzola cambia il volto della fascia sinistra, con l'ex Roma che ha subito un grande impatto sul match: "Piedi di velluto sul cross che regala l’1-1, ispiratissimo e in un momento di grazia. Quasi irrinunciabile". Voto: 7 secondo il quotidiano.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro