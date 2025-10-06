Insigne cerca squadra, Sarri lo attende: il futuro può essere alla Lazio

In casa Lazio, complice la lunga lista di infortuni, torna d’attualità il tema mercato. Lotito per ora non intende sbilanciarsi su aperture definitive: al momento si potrà operare soltanto a saldo zero. In caso di esito positivo sull’esame della Commissione per il credito da 12-13 milioni, si valuterà come muoversi. Intanto, lo scenario più immediato prevede operazioni a costo zero: in questo quadro rientrerebbe l’ipotesi di tesserare lo svincolato Lorenzo Insigne.

L’ideale sarebbe un innesto già nel breve termine, soprattutto per sopperire all’assenza di Zaccagni, anche se prima di fine novembre non sarà possibile. Secondo Il Messaggero, Sarri spinge per avere un rinforzo, ma il direttore sportivo Fabiani sembra avere altri piani. L’idea è puntare forte su Noslin, reduce da un investimento importante e già decisivo nell’ultimo turno, quando ha conquistato il rigore che ha permesso alla Lazio di agguantare il pareggio allo scadere.