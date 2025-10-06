"Voglio vedere Juve-Milan": Conte lascia di fretta il Maradona per 'studiare' le rivali

Dopo il successo contro il Genoa al Maradona (2-1), Antonio Conte ha commentato con la consueta schiettezza le sue scelte e i protagonisti della serata. Il Corriere della Sera in edicola si è soffermato su alcuune dichiarazioni del tecnico azzurro, che non ha nascosto la logica dietro alcune esclusioni iniziali: "Devo gestire le forze", ha spiegato, confermando come la rotazione sia indispensabile in un calendario fitto di impegni.

Tra i messaggi più significativi, quello rivolto a Rasmus Højlund: "Al Manchester era stato messo in disparte, ma diventerà un crack come attaccante". Una carezza pubblica che testimonia la fiducia del mister nel giovane centravanti, già decisivo con i suoi inserimenti. Infine, Conte ha sorriso davanti alle telecamere confessando la sua impazienza: "Voglio vedere Juventus-Milan".