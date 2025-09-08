Ecco Beukema: arriva il momento del terzo investimento più caro dell'estate

Con l'infortunio di Amir Rrahmani, costretto ai box per un infortunio rimediato con la sua nazionale, in casa Napoli pare arrivato il momento per lanciare dal primo minuto Sam Beukema, ancora in attesa di fare il proprio esordio in maglia Napoli in una gara ufficiale. A scrivere dell'olandese è l'edizione odierna di Repubblica.

"L’assenza è pesante. Il 31enne è uno dei fedelissimi di Conte: nello scorso campionato è stato sempre in campo perché conosce alla perfezione i meccanismi dell’allenatore azzurro. La soluzione sta in una panchina tornata lunga .Perché si avvicina il momento di Sam Beukema, terzo rinforzo più caro dopo Hojlund (qualora ovviamente il Napoli esercitasse il riscatto di 45 milioni di euro) e Lorenzo Lucca".