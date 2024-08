Editoriale Cds: "Senza Conte, chissà dove giocherebbero oggi Kvara e Di Lorenzo"

"Duecentoventicinque minuti, ovvero cinque tempi interi per segnare il primo gol, due col Modena, due a Verona, uno col Bologna, quando in pieno recupero Kvaratskhelia e Di Lorenzo hanno portato il Napoli di Conte per la prima volta in vantaggio in questa stagione". Lo scrive Alberto Polverosi nel suo editoriale per il Corriere dello Sport.

"Ma se c’era un gol che poteva riempire d’orgoglio l’allenatore, era proprio questo. Per il modo in cui è nato e poi realizzato, ma soprattutto per i nomi di chi ha prodotto e concluso l’azione: assist fantastico di Kvaratskhelia, controllo e tocco di Di Lorenzo, due giocatori che avevano già preso la strada lontano dal Vesuvio e se non fosse stato per la forza persuasiva di Conte chissà dove sarebbero oggi".