Effetto Petagna dalla panchina: solo Muriel e Scamacca hanno fatto meglio

Ancora un gol da subentrato per Andrea Petagna, a segno nella trasferta di Venezia col gol del 2-0. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport sull'impatto dalla panchina dell'attaccante: "Dei suoi sette gol in A con il Napoli nelle ultime due stagioni ben 5 sono arrivati da subentrato, partendo dalla panchina. Solo Muriel (7) e Scamacca (6) hanno fatto meglio. E questo sottolinea il carattere e la concentrazione che il Bulldozer sa tenere sempre altissima. E non è facile farsi trovare pronto quando sei il terzo centravanti e davanti hai un crack come Osimhen e Mertens che è il miglior marcatore di tutti i tempi del Napoli.

Spalletti, che ne aveva apprezzato queste doti, alla fine del mercato estivo si mise di traverso per non cederlo alla Samp. E al di là del gol più tardivo, gli altri due in questa A hanno dato ben 4 punti (contro Genoa e Samp): non male per un attore non protagonista.