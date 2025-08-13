Elmas alla Ndoye: il piano del Napoli e la richiesta economica del Lipsia

Il club sta riflettendo senza sosta sul completamento della rosa e valuta il ritorno di Elmas. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Valutazioni che tra l’altro non possono prescindere dalle liste, sia per il campionato sia per l’Europa: il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l’altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d’attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti.

E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà – potrebbe – rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito ma il Lipsia, che a dicembre 2023 lo ha acquistato proprio dagli azzurri per quasi 24 milioni, vuole cederlo a titolo definitivo: 13-14 milioni l’ultima richiesta spedita al Torino, l’altra società che lo ha trattato finora".