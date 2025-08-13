Elmas-Napoli, Repubblica: "Presa di posizione del Lipsia sulla formula del trasferimento"

Elijf Elmas ed il ritorno al Napoli: bisogna trovare la formula col Lipsia. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica sul macedone: "Il Napoli ci sta seriamente pensando per garantire a Conte un esterno offensivo tattico. Elmas a dire il vero è molto di più: può giocare nel tridente offensivo (lo ha fatto spesso con Spalletti), ma anche da mezzala a centrocampo e addirittura da seconda punta, come gli capita spesso in nazionale.

Elmas, dunque, stuzzica molto. Il diretto interessato vorrebbe indossare nuovamente l’azzurro e ha detto sì all’ipotesi di un clamoroso trasferimento. È andato via a gennaio 2024 ma ha lasciato un ricordo importante anche tra i tifosi. Resta da capire la fattibilità dell’operazione: il Napoli sta provando a prenderlo in prestito, ipotesi che il Lipsia finora ha escluso. Il club tedesco lo ha pagato 25 milioni nell’estate 2024, quindi bisognerà lavorare ancora per trovare la giusta soluzione e magari attendere ancora".