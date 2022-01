Emergenza Covid, Torino-Fiorentina di lunedì e posticipata Napoli-Fiorentina?

I crescenti casi di Covid-19 in seno alle squadre di Serie A incideranno anche sulla 21^ giornata di campionato in programma domenica. Bologna, Torino e Udinese (dove i positivi sono saliti a quota 12) sono infatti ancora bloccate dopo le imposizioni delle ASL locali e dunque le gare contro Cagliari (per i felsinei), Fiorentina (per i granata) e Atalanta (per i friulani) non si disputeranno.

Da parte della Lega di Serie A, infatti, nell'incontro del pomeriggio è emersa la volontà di non bloccare il torneo, puntando forte sul nuovo protocollo reso noto nei giorni scorsi. Anche se il Governo è tornato a parlare di gare a porte chiuse.

L’unica eccezione potrebbe essere quella del match del ‘Grande Torino’ tra la formazione di Ivan Juric e i viola in quanto la fine del blocco nella giornata di domenica potrebbe portare alla ricalenderizzazione della gara nel pomeriggio di lunedì con fischio d'inizio alle ore 18.30.

Questa decisione, per quanto riguarda la Fiorentina, porterebbe al cambio di data del match di Coppa Italia contro il Napoli inizialmente in programma mercoledì.