Emergenza difesa e gioco singhiozzante: perché ora Osimhen è ancora più importante

Tutta l'importanza di Victor Osimhen per il Napoli. Era fondamentale prima, lo è ancor di più adesso, secondo il pensiero de La Gazzetta dello Sport: "Il nuovo tecnico azzurro Rudi Garcia, si affida al suo cannoniere, inceppatosi nelle ultime due gare: «Victor spero abbia le stesse occasioni di Braga e farà sempre almeno un gol, se non di più. In Portogallo è stata una eccezione ed ha avuto un po’ di sfortuna. Lui è fra i migliori al mondo, non c’è dubbio».

Un bel modo di caricare il proprio centravanti, perché in un Napoli che dietro fatica ed è costretto a cambiare per via degli infortuni, e sul piano del gioco ancora è singhiozzante, avere un riferimento lì davanti è fondamentale. E Victor non è tipo che si fa condizionare in negativo dal momento non brillante della squadra. Anche a Braga, fra traverse e parate del portiere avversario, non ha mai mollato e ha dato una mano anche alla fase difensiva nel finale concitato con tanti portoghesi ad attaccare l’area del Napoli. Osimhen è un generoso, però se ci fosse un modo migliore di servirlo allora il nigeriano tornerebbe a essere micidiale.