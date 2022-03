Emergenza gol, Spalletti punta su Mertens con Osimhen: le novità per il Verona

Il Napoli fatica a segnare, per questo motivo Spalletti pensa a diverse novità di formazione, tra queste c'è Mertens accanto a Osimhen

Il Napoli fatica a segnare, per questo motivo Spalletti pensa a diverse novità di formazione, tra queste c'è Mertens accanto a Osimhen per modificare il meccanismo offensivo degli azzurri. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport con gli esterni in bilico, Politano e Insigne, e Lozano e Ounas che invece scalpitano.