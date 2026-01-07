Emergenza in mediana, Conte pesca ancora in Primavera: convocato un 2006

Il Corriere del Mezzogiorno analizza Napoli-Hellas Verona, gara della 19ª giornata di Serie A in programma alle 18:30, soffermandosi sulle scelte obbligate di Antonio Conte a centrocampo. Le alternative sono ridotte: oltre a Lobotka e McTominay, restano il jolly Elmas e poco altro. Per questo l’allenatore azzurro attinge alla Primavera.

Oltre a Vincenzo Prisco, già convocato per la sfida con la Lazio, entrerà nel gruppo anche Emmanuele De Chiara, mezzala classe 2006 che Rocco, tecnico dell’Under 20 azzurra, ha utilizzato talvolta anche come difensore centrale. De Chiara ha già vissuto l’esperienza della prima squadra durante la trasferta di Supercoppa a Riyadh e ora potrà assaporare per la prima volta l’atmosfera del Maradona, partendo dalla panchina.