Spalletti annulla la conferenza prima di Juventus-Napoli: cosa c'è dietro la sua scelta

vedi letture

Alla vigilia di Juventus-Napoli ha sorpreso la scelta di Luciano Spalletti di non presentarsi in conferenza stampa. Una decisione inusuale, che ha attirato l’attenzione dell’ambiente bianconero. La Gazzetta dello Sport spiega perché l'allenatore bianconero ha preso questa decisione.

Secondo quanto riportato questa mattina, il tecnico avrebbe preferito evitare parole superflue in vista di una sfida che può incidere in modo significativo sul campionato. Il silenzio sarebbe servito a ridurre la pressione mediatica e a mantenere la massima concentrazione sul campo, senza offrire spunti o indicazioni all’avversario. Una scelta dettata dal peso specifico della partita dello Stadium.