I tifosi tornano in trasferta anche a Torino: il dato sul settore ospiti dello Juventus Stadium

I tifosi del Napoli torneranno in trasferta anche in casa della Juventus, allo Stadium, e saranno parecchi. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Saranno duemila i tifosi del Napoli che oggi riempiranno il settore ospiti dell'Allianz Stadium. L'ultima volta, il 21 settembre 2024, fu indetto il divieto di trasferta ai residenti nella Provincia napoletana proprio a ridosso della partita.

In tanti furono costretti a rinunciare al viaggio già organizzato e notevoli furono le polemiche e lo schieramento di legali, pronti a promuovere anche class action. I biglietti della sfida di oggi sono stati tutti acquistati dai titolari di Fidelity Card del club azzurro".