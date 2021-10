Emergenza terzini in Europa League: Malcuit ko, Ghoulam fuori lista e Mario Rui squalificato

Si prospetta un'emergenza terzini per il Napoli in Europa League dopo l'infortunio occorso a Kevin Malcuit. Faouzi Ghoulam è fuori lista, Mario Rui sarà squalificato, Giovanni Di Lorenzo è infortunato. A sottolinearlo è oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:

"Sarà un problema soprattutto in Europa League, considerando anche la squalifica di Mario Rui. Contro il Legia Varsavia dovrà fare attenzione anche Di Lorenzo che è diffidato, con un eventuale cartellino giallo salterebbe la trasferta in Polonia. Juan Jesus contro la Primavera ha fatto coppia con Manolas al centro della difesa, per la sfida contro il Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre si candida per giocare da terzino sinistro".