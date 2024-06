Erede Osimhen: per Gyökeres servono 100 mln, Conte pensa al suo pupillo

Chi sarà il nuovo centravanti del Napoli nella prossima stagione con l'addio di Victor Osimhen?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi sarà il nuovo centravanti del Napoli nella prossima stagione con l'addio di Victor Osimhen? A stilare la lista dei possibili eredi del nigeriano è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Se Lucca dell’Udinese piace come possibile erede di Simeone, su cui c’è il Torino, per il dopo Osimhen il Napoli pensa a Viktor Gyökeres, svedese dello Sporting Lisbona, 43 gol nell’ultima annata ma anche un costo proibitivo: 100 milioni di euro. Ovvero il valore della clausola. Il contratto scade nel 2028.

Il pupillo di Conte è Romelu Lukaku, la cui clausola al Chelsea è di 37,5 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro). Alternative? Artem Dovbyk del Girona, capocannoniere dell’ultima Liga con 24 gol, clausola da 40 milioni, e Serhou Guirassy (anni 28) dello Stoccarda. In lista anche Strand Larsen del Celta Vigo mentre sugli esterni non sfuma l’interesse per Gudmundsson del Genoa".