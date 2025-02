Euro 2032, corsa contro il tempo per per l'ok al Maradona: servono 400 mln

Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno

Euro 2032, corsa contro il tempo per ottenere via libera dalla Fifa per il Maradona: servono 400 milioni. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno, che spiega come la città di Napoli dovrà fare di tutto per far rientrare lo stadio Diego Armando Maradona nell'elenco degli impianti di Euro 2032. Il progetto deve essere approvato entro ottobre 2026 ed il via libera della UEFA non è affatto scontato.

Lo stesso presidente della FIGC, Gabriele Gravina, non ha citato Napoli nelle città già sicure di partecipare agli Europei tra Italia e Turchia. Lo stadio deve essere in condizioni perfette, esteticamente anche e perfettamente funzionale. Condizioni che richiedono interventi di ristrutturazione per almeno 300-400 milioni di euro: vanno rinnovate la struttura, la copertura, le tribune, la pista d'atletica, il terzo anello e gli spazi esterni spiega il quotidiano.