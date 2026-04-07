Euro 2032, Napoli in corsa: Manfredi verso il ruolo di sub-commissario
Si riaccende la candidatura di Napoli per Euro 2032. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il sindaco Gaetano Manfredi potrebbe presto assumere il ruolo di sub-commissario per la gestione degli stadi, passaggio che rilancerebbe le ambizioni della città. Il Commissario per gli impianti è già operativo: si tratta di Massimo Sessa, nominato dal ministro Andrea Abodi. Tra i primi atti attesi ci sarebbe proprio il conferimento dell’incarico ai sindaci delle città candidate.
Manfredi sub-commissario per Euro 2032?
"Probabilmente, tra i primi atti firmati da Sessa, ci sarà il conferimento dell’incarico ai sindaci delle città candidate del ruolo di sub-commissario", si legge. Per Napoli si tratta di una partita articolata: servono circa 202 milioni per ammodernare il Maradona, c’è il confronto con De Laurentiis sul progetto stadio e resta il nodo Uefa, dopo l’esclusione iniziale dalla lista Figc. Ma la possibile nomina di Manfredi può cambiare lo scenario e riportare Napoli in corsa.
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