Euro 2032, Napoli in corsa: Manfredi verso il ruolo di sub-commissario

Euro 2032, Napoli in corsa: Manfredi verso il ruolo di sub-commissario
Oggi alle 13:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Si riaccende la candidatura di Napoli per Euro 2032. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il sindaco Gaetano Manfredi potrebbe presto assumere il ruolo di sub-commissario per la gestione degli stadi, passaggio che rilancerebbe le ambizioni della città. Il Commissario per gli impianti è già operativo: si tratta di Massimo Sessa, nominato dal ministro Andrea Abodi. Tra i primi atti attesi ci sarebbe proprio il conferimento dell’incarico ai sindaci delle città candidate.

Manfredi sub-commissario per Euro 2032?

"Probabilmente, tra i primi atti firmati da Sessa, ci sarà il conferimento dell’incarico ai sindaci delle città candidate del ruolo di sub-commissario", si legge. Per Napoli si tratta di una partita articolata: servono circa 202 milioni per ammodernare il Maradona, c’è il confronto con De Laurentiis sul progetto stadio e resta il nodo Uefa, dopo l’esclusione iniziale dalla lista Figc. Ma la possibile nomina di Manfredi può cambiare lo scenario e riportare Napoli in corsa.