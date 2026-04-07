Il Napoli ci crede! CorSera: "Il 2° posto ha il gusto di una conquista più grande"

vedi letture

Una partita inizialmente bloccata, quasi senza anima, si è trasformata nella ripresa fino a premiare chi ha avuto più convinzione

Una partita inizialmente bloccata, quasi senza anima, si è trasformata nella ripresa fino a premiare chi ha avuto più convinzione. Il Napoli supera il Milan al Maradona e si prende il secondo posto, centrando un obiettivo importante in una stagione segnata dagli infortuni. Gli azzurri hanno saputo cambiare marcia nel momento decisivo, trovando energie e lucidità per portare a casa tre punti pesanti nella corsa Champions. Una vittoria che certifica la crescita della squadra e la capacità di reagire alle difficoltà.

Il Corriere della Sera elogia il Napoli dopo il successo col Milan

Come evidenzia il Corriere della Sera, "alla fine premia la squadra che indubbiamente ci ha creduto di più", sottolineando anche il valore del lavoro dell’allenatore. Il secondo posto, infatti, "ha il gusto di una conquista più grande", soprattutto considerando il contesto complicato. E ora, con il sorpasso riuscito, il Napoli guarda avanti con rinnovata ambizione.