Napoli-Milan dominato dalla paura, poi Conte la vince con una mossa (e non è Alisson)

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Al 74’ - si legge su Tuttosport - Antonio Conte ha inserito Matteo Politano, cambiando volto alla sfida.

Una gara bloccata, quasi sospesa tra paura e prudenza, si è decisa con un episodio e una scelta dalla panchina. Napoli-Milan è stata a lungo una partita povera di occasioni, con ritmi bassi e poche conclusioni verso la porta: un equilibrio che sembrava destinato a non spezzarsi. Poi, però, è arrivata la svolta. Al 74’ - si legge su Tuttosport - Antonio Conte ha inserito Matteo Politano, cambiando volto alla sfida. L’esterno azzurro ha impiegato appena cinque minuti per lasciare il segno, sfruttando al meglio un cross di Olivera e una serie di incertezze difensive rossonere, battendo Maignan con un preciso tiro al volo sul primo palo.

Politano vale tre punti per il Napoli contro il Milan

Come evidenzia Tuttosport, "l’ex Sassuolo impiega appena cinque minuti per lasciare il segno e incendiare il Maradona", firmando il gol decisivo. Una rete che vale tre punti pesantissimi: per il Napoli è la quinta vittoria consecutiva e il sorpasso in classifica proprio sul Milan, ora costretto a inseguire nella corsa alle posizioni di vertice.