Gazzetta distrugge il Milan: "Difesa distratta e attacco insufficiente, che involuzione!"

vedi letture

Un brutto Milan perde a Napoli, con la formazione di Antonio Conte che merita il successo per quanto poco ha fatto vedere quella di Allegri.

Un brutto Milan perde a Napoli, con la formazione di Antonio Conte che merita il successo per quanto poco ha fatto vedere quella di Allegri. E' questa la lettura del match di ieri sera data oggi da La Gazzetta dello Sport: "Troppo poco Milan, stavolta inconcludente e sul finale di gara anche distratto: il tiro centrale di Fofana a inizio partita è rimasto l’unico tentativo, isolato, verso la porta avversaria. Una produzione offensiva insufficiente, soprattutto se l’idea era quella di provare lo scatto in classifica. Max è rimasto sull’ultimo gradino del podio: ormai chiusa ogni strada che poteva portare allo scudetto (ufficialmente mai aperta), resta da consolidare la zona Champions. Un compito non banale per il Milan involuto: tre sconfitte nelle ultime sei partite di campionato, quando nelle precedenti venticinque gare la squadra aveva perso una volta sola.

Nelle stesse trasferte il Milan è anche rimasto senza gol e qui, per trovare il precedente, si deve indietreggiare ancora: non accadeva da gennaio-febbraio 2023 che i rossoneri restassero senza gol fuori casa in due viaggi di fila. A tradire Max però è stata anche la difesa, attenta per ottanta minuti e troppo fragile in una sola occasione: sbaglia De Winter, Pavlovic e Bartesaghi osservano. Zero sussulti anche dai cambi, Gimenez prima, Pulisic in mezzo e Leao solo a fine partita. Rafa ha lo strappo, segno che la condizione fisica non è così scadente: nella retrocessione del portoghese a ultima scelta d’attacco deve esserci anche altro, magari una determinazione non più feroce come a inizio stagione".