Libero si chiede: "Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa disponibili?"

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Il Napoli batte il Milan 1-0 e si prende il secondo posto, riportandosi a -7 dall’Inter quando mancano sette giornate alla fine

Il Napoli batte il Milan 1-0 e si prende il secondo posto, riportandosi a -7 dall’Inter quando mancano sette giornate alla fine. Una distanza importante, ma non ancora definitiva, con gli azzurri che continuano a dare segnali di crescita nonostante le difficoltà legate agli infortuni. Il successo del Maradona conferma la solidità della squadra di Antonio Conte, capace di trovare ancora una volta la giocata decisiva nel momento chiave, sfruttando anche le disattenzioni degli avversari.

Libero si chiede: "Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa?"

Di seguito quanto si legge su Libero: "Il Napoli non molla. Affatto. Si porta a -7 sull’Inter quando mancano, però, soltanto sette puntate alla fine del romanzo scudetto. Troppi per sperare in qualcosa di più del secondo posto... La domanda finale, maliziosa, è: cosa ha suggerito l’1-0 di ieri sera al Maradona? Che, se Antonio Conte avesse avuto sempre tutti i suoi califfi (De Bruyne e Anguissa in testa), forse avremmo visto un altro campionato".