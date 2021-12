Ex romanisti con destini intrecciati: Juan Jesus e Manolas si scambiano i ruoli

Le gerarchie in casa Napoli sono cambiate: il terzo difensore centrale in rosa ora è Juan Jesus, mentre Kostas Manolas viene relegato al ruolo di quarto. Su questo tema si è soffermato oggi in edicola il Corriere dello Sport: "Ex romanisti con destini paralleli che all'improvviso, e in maniera del tutto inaspettata, si sono ritrovati a vivere una gerarchia immaginata e anzi disegnata in maniera del tutto diversa nel corso dell'estate. La stagione del calcio parlato: ma la pratica, si sa, è tutt'altra cosa rispetto alla teoria, e così in tre mesi o poco più è finita che Juan Jesus s'è ritrovato titolare a sorpresa e Manolas, invece, con un carnet di appena 42 minuti collezionati nelle ultime dodici giornate di campionato.