"Fa indispettire Mancini, tocca pochissimi palloni"; Raspadori bocciato dai quotidiani

Mentre il mondo aveva da poco finito di celebrare l'inizio del Mondiale in Qatar, l'Italia in amichevole è stata sconfitta nettamente dall'Austria

La punta atipica è Raspadori, deludente e troppo spesso lontano dalle zone pericolose. La Gazzetta dello Sport descrive così la sua prestazione: "Centravanti atipico, indietreggia molto per andare a prendersi il pallone. Spesso impreciso". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Non si vede mai, non riesce a collaborare col centrocampo, non trova i tempi d'uscita. Mancini lo richiama di continuo ma invano e lo sostituisce". "Non gli riescono gli stessi movimenti che avevano mandato in crisi l'Albania - scrive Tuttosport - E non incide nemmeno nel pressing sui difensori, facendo indispettire per questo il ct". Infine la valutazione di TMW: " Isolato al centro dell'attacco. Nel primo tempo ha il pallone tra i piedi solo 15 volte, per distacco il calciatore azzurro che lo tocca meno volte. Per lui solo lanci lunghi, tutti facile preda di Alaba. Nella ripresa ha una grande occasione a disposizione: la fallisce".