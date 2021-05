Fabbri spedito in Serie B: il gol annullato a Osimhen grida vendetta

"Il gol annullato ad Osimhen contro il Cagliari grida ancora vendetta, il designatore Rizzoli ha spedito Fabbri in serie B, arbitrerà oggi Salernitana-Empoli". A scriverlo è il quotidiano Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola all'indomani delle designazioni. L'arbitro di Napoli-Cagliari di domenica scorsa è stato protagonista in negativo con la rete ingiustamente annullata al centravanti nigeriano.