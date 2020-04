Fase 2, ecco cosa si potrà fare e dove si potrà andare dal 4 Maggio: novità su sport e cibo d'asporto

In conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato quali saranno le strategie della cosiddetta Fase 2, quella di un graduale ritorno alla normalità che prenderà il via da lunedì 4 maggio, quella cosidetta della convivenza con il virus. Le disposizioni dureranno dal 4 al 18 maggio e resteranno tutti i divieti di assembramento.

Ci si potrà spostare all’interno della propria regione solo per le stesse motivazioni di questi giorni, con la possibilità in aggiunta rispetto alle precedenti disposizioni di poter di incontrare i propri familiari.

Tra regione e regione ci si può spostare? La risposta è negativa, se non per motivi di lavoro o salute. Sarà però possibile per gli studenti o i lavoratori o chiunque altro rimasto bloccato in un’altra città dal lockdown fare ritorno al proprio domicilio o residenza se ubicato in regione differente.

Si potrà accedere a ville e parchi pubblici? Sì, sarà consentito ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza

Si potranno svolgere funerali? Sì saranno permessi i funerali, ma con la sola presenza dei familiari del defunto, per un massimo di 15 persone. Ancora stop per le Messe.

Cosa cambia per Bar e ristoranti? Dal 4 maggio sarà consentito comprare cibo da asporto, da consumare a casa o in ufficio.

Si potrà compiere attività sportiva? Sarà permesse la ripresa dell’attività motoria senza il vincolo di svolgerla nei pressi della propria abitazione, sempre individualmente o comunque a distanza di almeno un metro, con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa casa. Possibilità di svolgere anche all’attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti.