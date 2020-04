Fase 2 per gradi, accolta la richiesta di De Luca e del Sud: no alla mobilità tra regioni

I dati sul contagio di coronavirus sono ancora troppo alti, per questo c'è da registrare una frenata nella riapertura dell'Italia in ambito nazionale. La decisione sarà presa nel Consiglio dei ministri di domani, ma la task force di Colao ha consigliato al premier Conte una ripartenza graduale, per step. Prima le aziende manifatturiere, poi le costruzioni, infine il commercio, i bar, i ristoranti, e in un terzo momento il turismo, la cultura, il tempo libero e la scuola (settembre).

DE LUCA VINCE - Si è tanto parlato anche della mobilità tra regioni, con il Governatore della Campania De Luca che ha minacciato di chiudere i confini in caso di riapertura del Nord, seguito da altri Governatori del Sud. E sono loro ad avere la meglio in questa disputa. E' stata accolta infatti la richiesta arrivata dal meridione di non permettere subito gli spostamenti tra regioni. A riportarlo è il Corriere della Sera.