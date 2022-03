Fattore Anguissa in trasferta: numeri super per il Napoli col mediano

Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport che evidenzia anche l'importanza di Anguissa nelle gare giocate lontano dal Maradona

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Napoli non vuole fermarsi, nel 2022 è la formazione che ha fatto più punti dopo la Juventus, 25 contro 24, e conta anche sugli ottimi risultati ottenuti in trasferta. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport che evidenzia anche l'importanza di Anguissa nelle gare giocate lontano dal Maradona dalla squadra di Spalletti.

"Gli azzurri sono la seconda migliore formazione per punti realizzati lontano dalle mura amiche (34 punti contro i 36 del Milan in 15 gare esterne) e il ritorno di Anguissa in una trasferta molto dura, diventa anche di buon auspici . Coni centrocampista del Camerun, infatti, il rendimento fuori casa è molto interessante: delle 8 gare alle quali ha preso parte, gli azzurri ne hanno vinte 6, pareggiata una e persa una" si legge.