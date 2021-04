Fattore Maradona: in casa il Napoli è già da Champions

Il Napoli punta sul fattore Maradona nella corsa Champions. Tuttosport oggi in edicola si sofferma sul rendimento interno della squadra di Gattuso: "All’esterno dello stadio Maradona c’è un cartello con la scritta “Casa dolce casa”. Potrebbe averlo appeso Rino Gattuso, vedendo qual è il rendimento del Napoli tra le cosiddette “mura amiche”. Nelle 14 gare casalinghe, gli azzurri hanno ottenuto 31 punti, tanti da collocare il team in zona Champions, al quarto posto dietro la Roma (36), la Juventus (38) e l’Inter (40). Va detto, però, che in questa speciale graduatoria, il Napoli ha anche giocato due gare in meno di Roma e Juve e una in meno rispetto all’Inter.

Il programma del campionato ora ne prevede due a Fuorigrotta, consecutive e nel giro di soli quattro giorni, contro la capolista Inter e la Lazio che rappresenta una grande insidia per l’approdo nell’Europa che conta. Due partite che racconteranno quali sono le reali ambizioni Champions dei partenopei. E giocare entrambe al Maradona, rappresenta per Gattuso una ragione in più di sentirsi positivo".