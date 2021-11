Ferlaino con ADL, per la prima volta Napoli di ieri e oggi insieme: chiarimento con Bruscolotti

Napoli-Lazio all'insegna di Diego Armando Maradona, ad un anno dalla sua scomparsa. E per l'occasione ci saranno il Napoli di ieri e il Napoli di oggi insieme, dopo la maretta che c'è stata in passato, grazie a un chiarimento avvenuto negli ultimi giorni. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"In tribuna autorità per la cerimonia trasmessa in tutto il mondo ci sarà una rappresentanza del Napoli di Diego (Bruscolotti che ha incontrato De Laurentiis come esponente dell’associazione delle leggende azzurre), il presidente della Fifa Infantino, della Figc Gravina, i dirigenti della Lega Serie A Dal Pino e De Siervo. E per la prima volta, nel segno di Diego, il Napoli di ieri e di oggi insieme a bordo campo prima del fischio di inizio: l’ingegnere Corrado Ferlaino e il presidente Aurelio De Laurentiis".