Festa Scudetto, domani incontro in Prefettura: sarà presente anche ADL

Il tema festa Scudetto resta attuale con aggiornamenti e novità che potrebbero arrivare a breve

Il tema festa Scudetto resta attuale con aggiornamenti e novità che potrebbero arrivare a breve. Domani ci sarà in Prefettura il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico con il questore Giuliano, il prefetto Palomba, altri rappresentanti delle forze dell’ordine e il presidente De Laurentiis. Un’altra tappa fondamentale per prepararsi ad un evento che determinerebbe l’afflusso di tantissime persone. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.