Finale Coppa Italia spostata da Roma a Milano? Virginia Raggi non ci sta: pressing sulla FIGC

L'ipotesi di spostare la sede della finale di Coppa Italia da Roma a Milano non trova d'accordo il sindaco capitolino Virginia Raggi, secondo Il Messaggero pronta ad andare in pressing sui vertici del Coni e della Figc per intavolare una trattativa e cercare di trattenere l'evento della Capitale. Tutto dipenderà da come verrà risolto il rebus legato ai calendari, con l'ultimo atto della Coppa Italia inizialmente programma il 13 maggio (data in qui sono state momentaneamente spostate le gare dello scorso weekend) e che si dovrebbe ora disputare il 20 maggio. Dal 17 maggio, subito dopo Lazio-Brescia, l'Olimpico non sarà più agibile per lavori di ammodernamento in vista di Euro 2020: trattenere l'evento a Roma sembra quindi molto complicato.