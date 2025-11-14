Finalmente buone notizie dall'infermeria: due rientri a un passo

Finalmente buone notizie dall'infermeria dopo che anche Anguissa è andato ko. Qualcuno, però, sta tornando a disposizione del Napoli e di Conte. Leonardo Spinazzola è il primo candidato al rientro: era uscito all’intervallo della gara contro il Como, l’esterno ha saltato Eintracht, Bologna e Nazionale, ma punta la sfida del 22 novembre contro l’Atalanta al Maradona.

Stesso discorso per Billy Gilmour, che ha dovuto rinunciare alla convocazione della Scozia. Il centrocampista, come Spina, ha un problema agli adduttori. Lo staff medico del Napoli valuterà nei prossimi giorni l’evoluzione e continuerà a farlo fino alla prossima settimana, a ridosso della Dea. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.