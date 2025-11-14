Finalmente buone notizie dall'infermeria: due rientri a un passo
TuttoNapoli.net
Finalmente buone notizie dall'infermeria dopo che anche Anguissa è andato ko. Qualcuno, però, sta tornando a disposizione del Napoli e di Conte. Leonardo Spinazzola è il primo candidato al rientro: era uscito all’intervallo della gara contro il Como, l’esterno ha saltato Eintracht, Bologna e Nazionale, ma punta la sfida del 22 novembre contro l’Atalanta al Maradona.
Stesso discorso per Billy Gilmour, che ha dovuto rinunciare alla convocazione della Scozia. Il centrocampista, come Spina, ha un problema agli adduttori. Lo staff medico del Napoli valuterà nei prossimi giorni l’evoluzione e continuerà a farlo fino alla prossima settimana, a ridosso della Dea. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com