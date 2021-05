Fiorentina, Dragowski non recupera per il Napoli: pronto il secondo portiere

Emergenza portieri per la Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, domenica toccherà a Pietro Terracciano difendere i pali in quanto Dragowski risente ancora di un problema all'adduttore. In giornata gli esami strumentali, ma è difficile che il polacco recuperi in tempo. Da verificare anche le condizioni del terzo portiere, ex Napoli, Rosati.