Fiorentina-Napoli, probabili formazioni CdS: out Ndombele, in regia ancora Lobotka

Squadra che vince non si cambia. E Luciano Spalletti ce l'ha bene in mente, visto che contro la Fiorentina dovrebbe confermare per la terza volta consecutiva lo stesso undici. In cabina di regia ci sarà Lobotka, Ndombele va in panchina. Così come tutti gli altri volti nuovi, pronti a subentrare nella ripresa. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia