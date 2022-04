Fiorentina senza Torreira e Bonaventura: così a centrocampo contro il Napoli

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni dei giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano a pochi giorni dalla partita contro il Napoli.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni dei giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano a pochi giorni dalla partita contro il Napoli. Il problema principale si chiama Lucas Torreira visto che in Campania sarà squalificato e al suo posto giocherà Amrabat che da inizio stagione ha giocato solo tre partite dal primo minuto. Toccherà al marocchino prendere in mano un centrocampo con al fianco probabilmente Castrovilli e Duncan se Bonaventura non recupererà.