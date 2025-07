Firma vicina per Anguissa: tutti i big vogliono restare, la vecchia guardia ha un duplice sogno

Victor Osimhen rappresenta ormai “l’unico mal di pancia” nel nuovo corso del Napoli: tecnicamente è già fuori dal progetto e, rifiutando le proposte arrivate, rischia una lunga e scomoda permanenza da separato in casa. Per De Laurentiis il suo cartellino è “un assegno circolare”, destinato prima o poi a essere incassato. I veri rischi li corre il centravanti nigeriano, la cui strategia attendista potrebbe danneggiarlo. Intanto Antonio Conte può sorridere: i big hanno scelto di restare e condividere un ambizioso progetto tricolore e Champions. Il caso più emblematico è quello di Frank Zambo Anguissa: dato per partente in primavera, il camerunese ha cambiato idea con l’arrivo di Kevin De Bruyne e sta trattando il rinnovo fino al 2028, scrive Repubblica in edicola oggi.

La squadra che ha vinto lo scudetto non solo non cambia, ma si rafforza. La clausola da 25 milioni per Stanislav Lobotka non spaventa più. Il regista slovacco potrebbe potrebbe liberarsi a quella cifra fino al 15 luglio, ma ha scelto di restare. Lo stesso vale per Amir Rrahmani, altro indiziato alla partenza, e per Alex Meret, che ha già rinnovato per altre due stagioni. "La vecchia guardia del Napoli sogna di difendere lo scudetto e di diventare protagonista pure in Champions". Per questo motivo tutti i big si preparano al raduno del 15 luglio a Castel Volturno, con il vantaggio di poter partecipare fin dal primo giorno al ritiro estivo, a differenza della scorsa stagione.