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Manovre per la mediana, Il Roma: "Anguissa saluta il Napoli, Manna all'assalto di Rabiot"

Manovre per la mediana, Il Roma: "Anguissa saluta il Napoli, Manna all'assalto di Rabiot"
Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo il giornale napoletano, il futuro di André-Frank Zambo Anguissa sarebbe sempre più lontano dal club partenopeo

Il quotidiano Il Roma apre il proprio approfondimento sportivo con una notizia destinata a incidere sul mercato azzurro: "Anguissa saluta il Napoli, Manna all'assalto di Rabiot".

Anguissa-Napoli, Manna punta Rabiot per il dopo Zambo

Secondo il giornale napoletano, il futuro di André-Frank Zambo Anguissa sarebbe sempre più lontano dal club partenopeo. Il centrocampista camerunese starebbe infatti valutando nuove opportunità professionali e sarebbe attratto dall'idea di un'esperienza diversa dopo anni da protagonista in maglia azzurra.