Focus terzini: Hysaj può recuperare per il Barcellona, Ghoulam in campo a Brescia?

Elseid Hysaj ieri ha svolto gran parte della seduta in gruppo eccetto la partitella finale, non dovrebbe essere convocato per la trasferta di Brescia, procede verso il rientro in campo ma è difficile che sarà rischiato anche in vista del Barcellona. Ghoulam, che non è in lista Champions, potrebbe strappare uno spezzone a Brescia ritrovando così il campo dopo più di quattro mesi di stop. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.