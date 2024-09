Folorunsho-Conte, confronto diretto: si lavora per riportarlo in gruppo

Michael Folorunsho alla fine è rimasto a Napoli, è stato inserito nella lista Serie A e ora, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, "va avanti il percorso per riportarlo in gruppo, renderlo una risorsa utile al Napoli".

Ieri proprio Folorunsho - vicino alla Lazio e all'Atalanta - alla ripresa degli allenamenti, secondo il quotidiano, ha parlato con Conte. "Va avanti il processo diplomatico per superare le difficoltà di un calciomercato strano".