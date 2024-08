Folorunsho vuole la Lazio, ma Lotito gioca al risparmio: il piano del patron

vedi letture

L’ex tecnico del Verona e della Reggina lo conosce benissimo, non avrebbe difficoltà a gestirlo.

Folorunsho aspetta e si scalda: non è ancora vicinissimo, ma pronto a riabbracciare la Lazio. Così il Corriere dello Sport scrive sulla voglia del centrocampista di vestirsi di biancoceleste: "Lotito e Fabiani riflettono. Decideranno con calma, passando all’azione soltanto negli ultimi giorni di mercato. Il dubbio resiste nel ruolo in cui sono già stati ingaggiati Dele-Bashiru (caratteristiche simili) e Castrovilli, ma resta un’opportunità irripetibile e da sfruttare per allargare l’organico consegnato a Baroni, puntando ancora più in alto.

Le motivazioni di Michael sono granitiche. L’ex tecnico del Verona e della Reggina lo conosce benissimo, non avrebbe difficoltà a gestirlo. Gli spazi in rosa andrebbero divisi, ma certo è cresciuto nel vivaio della Lazio e il requisito rappresenta un vantaggio indubitabile. I colloqui con il suo agente Giuffredi hanno aperto la strada. Lotito deve ancora confrontarsi e avviare i contatti con il Napoli. Molto dipenderà dalle condizioni richieste da De Laurentiis. Si conosce la valutazione: 12 milioni. La società biancoceleste opterebbe, se possibile, per il prestito biennale con obbligo di riscatto".